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В Шелехове задержана мать шестерых детей, подозреваемая в убийстве и расчленении мужа
14:41 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения …
Губернатор: в Иркутской области созданы все условия для эффективной работы предприятий машиностроения
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предприятиям машиностроения созданы все условия для …
С. Брилка: ряд проектов, представленных на молодежном форуме «Байкал», имеют практическое значение для Иркутской области
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка по …
Международная выставка «Образы Сибири» откроется в Иркутске 22 июня
11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Седьмая международная выставка «Образы Сибири», ставшая итогом …
Спортивные игры Сибирского федерального округа «Парасибириада - 2017» стартовали в Иркутске
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на стадионе «Труд» 21 июня состоялось торжественное …
На ВСЖД усилены противопожарные меры
11:31 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации, …
Общественная палата Иркутска внесет предложения ко второму чтению регионального законопроекта о налоге на имущество организаций
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска направит открытое письмо в адрес губернатора …
На интерактивную карту ОНФ "Генеральная уборка" за пять месяцев нанесено 107 точек с несанкционированными свалками
10:53 - Иркутск. Сибирские новости - За пять месяцев на интерактивную карту ОНФ поступило 107 обращений от граждан. …
В Байкало-Ленском заповеднике и Прибайкальском национальном парке обнаружены два пожара
10:37 - Иркутск. Сибирские новости - 20 июня были обнаружены два лесных пожара: на территории Прибайкальского …
Житель Иркутска помог полиции задержать грабителей, напавших на пенсионера
10:33 - Иркутск. Сибирские новости - Бдительность и неравнодушие 22-летнего жителя Иркутска Исама Таирова помогли …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Cпустя 40 лет на сцену Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова вернулся спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Постановку доверили приглашенному режиссеру заслуженному деятелю искусств России Алексею Песегову — художественному руководителю Минусинского драматического театра. Иркутскому зрителю он известен по спектаклю «Наваждение Катерины»: именно Алексей Алексеевич поставил в 2013 году произведение Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организует развлекательную площадку в День молодежи в Братске. Гостям праздника оператор предложит отдохнуть и зарядить гаджеты в комфортной лаунж-зоне, сделать фотографии на память, угостит сладостями и лимонадом.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером международного молодежного форума «Байкал−2020», который проходит с 19 по 25 июня в Иркутской области. В месте проведения мероприятия Tele2 обеспечила всех участников форума устойчивой связью и доступом к мобильному интернету. Для этого в Ольхонский район была доставлена современная мобильная базовая станция.
В Братске подведены итоги ежегодной акции «Зеленая неделя». В год Экологии традиционные мероприятия БрАЗа стали частью тематического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходит во всех городах присутствия компании.