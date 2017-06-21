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На ВСЖД усилены противопожарные меры

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятной пожароопасной обстановкой, на объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги усилены меры пожарной безопасности.

Так, все 19 пожарных поездов, дислоцирующихся на полигоне железной дороги, находятся в постоянной готовности к срочному выезду. Личный состав круглосуточно осуществляет боевое дежурство и в любой момент готов выйти на тушение пожаров. На предприятиях ВСЖД заблаговременно прошла проверка работоспособности систем пожарной автоматики и противопожарные тренировки.

Железнодорожники ведут ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали, граничащих с лесопарками. Вдоль железнодорожного полотна на участках общей протяженностью 165 км вырублены угрожающие пожарной безопасности деревья и кустарники, произведена опашка защитных лесонасаждений и обновление минерализованных полос на 732 километрах.

Во время режима чрезвычайной ситуации особое внимание уделяется пожарной безопасности объектов пассажирской инфраструктуры и детским лагерям.

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2017-06-21 11:31:15




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