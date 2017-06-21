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Спортивные игры Сибирского федерального округа «Парасибириада - 2017» стартовали в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на стадионе «Труд» 21 июня состоялось торжественное открытие Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада - 2017», в которых принимают участие 124 спортсмена из 11 сибирских регионов.

"Для многих из нас ваш пример является определенным ориентиром того, что физическая культура и спорт позволяют достойно прожить эту жизнь: выйти из четырех стен, ездить на соревнования, активно заниматься, общаться, работать, создавать семьи. Если сравнивать первые «Парасибириады» с сегодняшней, то количество участников значительно увеличилось. Это говорит о том, что люди изменили свое отношение к себе и окружающим", - приветствовала участником и зрителей зампред правительства области Валентина Вобликова.

В этом году «Парасибириада» в СФО проводится в пятый раз, Иркутская область принимает данные соревнования впервые.

Сегодня на стадионе «Труд» прошли соревнования по легкой атлетике: гонки на колясках, толкание ядра, прыжки в длину, метание копья и эстафета. Здесь же пройдут соревнования по пауэрлифтингу. 22 и 23 июня соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

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2017-06-21 11:33:43




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