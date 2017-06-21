В Шелехове задержана мать шестерых детей, подозреваемая в убийстве и расчленении мужа

14:41 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения …

Губернатор: в Иркутской области созданы все условия для эффективной работы предприятий машиностроения

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предприятиям машиностроения созданы все условия для …

С. Брилка: ряд проектов, представленных на молодежном форуме «Байкал», имеют практическое значение для Иркутской области

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка по …

Международная выставка «Образы Сибири» откроется в Иркутске 22 июня

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - Седьмая международная выставка «Образы Сибири», ставшая итогом …

Спортивные игры Сибирского федерального округа «Парасибириада - 2017» стартовали в Иркутске

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на стадионе «Труд» 21 июня состоялось торжественное …

На ВСЖД усилены противопожарные меры

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации, …

Общественная палата Иркутска внесет предложения ко второму чтению регионального законопроекта о налоге на имущество организаций

11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска направит открытое письмо в адрес губернатора …

На интерактивную карту ОНФ "Генеральная уборка" за пять месяцев нанесено 107 точек с несанкционированными свалками

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - За пять месяцев на интерактивную карту ОНФ поступило 107 обращений от граждан. …

В Байкало-Ленском заповеднике и Прибайкальском национальном парке обнаружены два пожара

10:37 - Иркутск. Сибирские новости - 20 июня были обнаружены два лесных пожара: на территории Прибайкальского …

Житель Иркутска помог полиции задержать грабителей, напавших на пенсионера

10:33 - Иркутск. Сибирские новости - Бдительность и неравнодушие 22-летнего жителя Иркутска Исама Таирова помогли …