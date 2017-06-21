Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 22.06.2017, 00:48
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.58 (+0.62)
EUR 65.32 (+0.46)
10 CNY 85.81 (+0.79)
Информер праздники сегодня

Международная выставка «Образы Сибири» откроется в Иркутске 22 июня

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Седьмая международная выставка «Образы Сибири», ставшая итогом работы международного фестиваля искусства «Перворыба - 2017», откроется в городском выставочном центре им. В.С.
Рогаля 22 июня. В этом году экспозицию посвятили 80-летию Иркутской области.

В июне на берегу Малого моря прошел ежегодный фестиваль, организованный Ассоциацией содействия культуре и искусству «Франция - Сибирь» при поддержке правительства Иркутской области и администрации Иркутска. В фестивале приняли участие 30 человек, среди которых были гости из Франции, Литвы, Испании, сибирских городов - Красноярска, Ангарска, Иркутска.

На выставке будут представлены работы профессиональных художников из Ангарска и Иркутска (Анатолий Дмитраков, Владимир Иванов, Ася Белова, Ирэн Монсе, Оксана Москвич, Надежда Дмитракова, Ольга Сударчикова), а также их французских коллег. Так, мозаистка Вивиян Вольф представит квадраптих «Лёд Байкала», а Марк Лимузэн и Ив Перрода - проекты, ориентированные на использование экологически безопасных материалов.

Ссылки по теме:

2017-06-21 11:38:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!