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С. Брилка: ряд проектов, представленных на молодежном форуме «Байкал», имеют практическое значение для Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка по итогам знакомства с работой Международного молодежного форума «Байкал» отметил важность экологических проектов, представленных молодыми учеными региона.

Напомним, основная тема форума, который проходит в Ольхонском районе с 19 по 25 июня, в этом году - экология и охрана водных ресурсов. К участию привлечены молодые ученые не только из разных регионов России, но и из-за рубежа, в частности, из Монголии и Китая. В программе - различные лекции, практические занятия, проектные сессии и конференции, по результатам которых планируется издать научные сборники.

Как считает С. Брилка, два проекта, которые были представлены гостям в день открытия форума, не просто вызывают интерес, но и имеют практическое значение для региона. По его словам, проект по разведению рыбы на острове Ольхон в Хужире, представленный молодыми учеными, безусловно, заслуживает внимания. Однако он противоречит действующему сегодня природоохранному законодательству, что отметил и полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«Нам нужно хорошо подумать: что можно сделать в такой ситуации. С первого взгляда видно, что ребята увлечены, у них высокий уровень образования, и они точно представляют и этапы проекта, и результат. Не меньший интерес вызвала и презентация системы водоочистки с использованием уникального фильтра. Продемонстрированная нам опытная установка, созданная в ИРНИТУ, может эффективно очищать воду, в том числе, и достаточно сильно загрязненную от бактерий, вирусов, взвешенных веществ. Нужно ли говорить, что подобные аппараты очень важны для региона, в том числе, для малых населенных пунктов и условий ЧС, когда, к примеру, в результате наводнения страдает именно качество воды», - добавил С. Брилка.

Он отметил, что у молодежи есть собственное видение путей решения экологических вопросов Байкала. Молодые люди, как правило, далеки от стереотипов и мыслят очень свободно, и, вовлекая их в дискуссии и обсуждения существующих проблем, можно получить более эффективный результат.

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2017-06-21 11:46:17




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