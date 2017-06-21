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Губернатор: в Иркутской области созданы все условия для эффективной работы предприятий машиностроения

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предприятиям машиностроения созданы все условия для эффективной деятельности. В частности, на территории региона действует система налоговых преференций, оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов, создан первый в СФО региональный фонд развития промышленности. Об этом на пятом международном форуме технологического развития «Технопром-2017», который проходит на этой неделе в Новосибирске, заявил губернатор Иркутской Сергей Левченко.

В рамках мероприятия прошло совещание по диверсификации оборонно-промышленного комплекса Сибирского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, С. Левченко выступил с докладом по развитию кооперации машиностроительных предприятий Иркутской области для реализации масштабных проектов ОПК по выпуску продукции гражданского назначения.

Он напомнил, что в 2016 году утверждена подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017 - 2018 годы. Общий объем финансирования мероприятий по стимулированию проведения модернизации и развитию промышленных предприятий, а также формированию инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности - 50 млн руб. ежегодно.

По словам губернатора, наиболее масштабные проекты оборонно-промышленного комплекса реализуют Иркутский авиационный и Иркутский релейный заводы. При этом их общая доля в обрабатывающей промышленности региона составляет около 20%. Потребителями продукции ПАО «Иркутский релейный завод» являются более 500 организаций аэрокосмического комплекса, авиационной промышленности, машиностроения, судостроения, приборостроения, связи. А основным видом деятельности Иркутского авиационного завода на протяжении многих лет является производство военных самолетов, в том числе многоцелевых истребителей Су-30МК и Су-30СМ, с 2015 года - учебно-боевых самолетов Як-130. Являясь якорным предприятием машиностроительного кластера, Иркутский авиационный завод наладил взаимодействие с организациями, производящими комплектующие авиационной промышленности.

Например, заключены контракты с ЗАО «Энерпред» на поставку пневматического инструмента, организациями легкой промышленности. Это позволит не только сократить производственные издержки завода, но и создать стимулы к развитию других отраслей.

«Комплексный подход к формированию кластера способствует как диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса и развитию импортозамещающих производств, так и позволяет обеспечить организацию в Иркутской области выпуска отдельных видов продукции машиностроительной отрасли, которая в настоящее время завозится из других стран и регионов», - добавил глава региона.

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2017-06-21 11:48:53




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