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В Шелехове задержана мать шестерых детей, подозреваемая в убийстве и расчленении мужа

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения жителя Шелехова следователи установлена подозреваемая в совершении его убийства. Предполагаем преступником оказалась 47-летняя супруга убитого, мать шестерых детей.

В июне прошлого года жительница Шелехова обратилась в отдел полиции, где заявила о том, что 10 апреля ее супруг уехал на автомобиле во Владивосток и до настоящего времени не вернулся.

Еще на начальном этапе расследования проверялась версия причастности женщины к совершению данного преступления. Но поскольку оно было тщательно спланировано, подозреваемой были предприняты все меры по уничтожению следов преступления, проверялись различные версии произошедшего, проводились многочисленные экспертизы, допросы.

По имеющейся информации, для скрытия улик, женщина расчленила тело жертвы.

Следователями совместно с сотрудниками полиции собраны неопровержимые доказательства причастности женщины к совершению убийства. В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-06-21 14:41:31




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