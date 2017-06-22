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Областные парламентарии и депутаты Госдумы обсудят в Иркутске проблемы экологии и лесной сферы

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 25 - 26 июня областные парламентарии, депутаты Государственной Думы и Законодательных Собраний ряда регионов России, представители правительства страны, экологи и общественники будут обсуждать вопросы экологии, сохранения и восстановления лесных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Так, в воскресенье 25 июня депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям посетят ряд пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также ознакомятся с работой Региональной диспетчерской службы ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».

В понедельник, 26 июня, в «Байкал Бизнес Центре» состоится «круглый стол», организованный комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, на тему «Осуществление органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы».

С докладом выступит председатель комитета, депутат Государственной Думы от Иркутской области Николай Николаев. Участниками обсуждения станут председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, вице-спикеры Кузьма Алдаров, Наталья Дикусарова, Андрей Лабыгин, депутаты областного парламента.

Также для участия в заседании приглашены замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, зампредседателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, представители Законодательных Собраний Забайкальского, Хабаровского, Красноярского и Алтайского краев, Народного Хурала Республики Бурятия, представители общественных экологических организаций.

Будут рассмотрены вопросы предупреждения и борьбы с лесными пожарами, а также устранения их последствий. Кроме того, в повестке - вопросы лесопользования: восстановление лесов, обеспечение древесиной населения для собственных нужд, пресечение незаконных рубок, а также защита леса от вредителей, заготовка и переработка дикоросов, правовое регулирование этой деятельности.

Также 26 июня в ББЦ пройдет заседание депутатов Госдумы - членов межфракционной рабочей группы «Байкал», которую возглавляет депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

В центре внимания будет ситуация с проектом «Великое озеро Великой страны», изменение федерального законодательства в области ведения хозяйственной деятельности для улучшения условий жизни местного населения в природоохранной зоне Байкальского региона.

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2017-06-22 10:19:00




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