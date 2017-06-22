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В Иркутской области льготникам выделят 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства

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Иркутск. Сибирские новости - На заседании правительства Иркутской области 22 июня предварительно согласовано предоставление 27 земельных участков, собственность на которых не разграничена, для индивидуального жилищного строительства.

Как сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, три земельных участка предлагается предоставить в аренду инвалидам, пять - многодетным семьям, четыре - молодым семьям, три - молодым родителям неполной семьи.

Еще 11 участков выделяется гражданам, имеющим право на социальные выплаты в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, один - молодому специалисту до 36 лет, работающему в сфере образования. Все земельные участки предоставляются на территории Усть-Кудинского МО.

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2017-06-22 10:24:17




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