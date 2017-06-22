Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, пройдут в Иркутске

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Международный день борьбы с наркоманией пройдет в Иркутске 26 июня.С 16:00 …

Виктор Кондрашов: Объемы добычи охотничьих ресурсов должны учитывать интересы коренных малочисленных народов

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос с объемами добычи охотничьих ресурсов, необходимыми для удовлетворения …

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Указом губернатора Иркутской области после решения региональной комиссии …

В Прибайкальском нацпарке установлена первая из четырех камер видеонаблюдения

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Первую из четырех камер дистанционного видеонаблюдения установили сотрудники …

Восточно-Сибирская железная дорога выплатила более 4,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", дочерние общества полигона …

Активисты ОНФ подвели промежуточные итоги работы по дорожному проекту

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начался ремонт дороги по улице Челябинская, которая стала одним …

В Иркутской области работает «горячая линия» по вопросам роста тарифов за коммунальные услуги

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - По всем вопросам, которые могут возникнуть у населения Иркутской области …

В Иркутской области разработают единую программу территориального развития

10:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области необходимо разработать программу, нацеленную на территориальное …

В Иркутской области льготникам выделят 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства

10:24 - Иркутск. Сибирские новости - На заседании правительства Иркутской области 22 июня предварительно согласовано …

Областные парламентарии и депутаты Госдумы обсудят в Иркутске проблемы экологии и лесной сферы

10:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 25 - 26 июня областные парламентарии, депутаты Государственной …