В Иркутской области разработают единую программу территориального развития
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области необходимо разработать программу, нацеленную на территориальное развитие муниципальных образований. Об этом 22 июня на заседании регионального правительства сообщила руководитель службы архитектуры Иркутской области - главный архитектор Иркутской области Екатерина Протасова. По ее словам, данная тема очень важна, поскольку она влияет на инвестиционную привлекательность территорий, а в регионе нет единой подобной программы.
По ее словам, в настоящее время генеральный план утвержден в 434 муниципальных образованиях и в 32 муниципальных районах. «Населенных пунктов у нас 1,549 тыс. На сегодняшний день на кадастровом учете стоят только 388», - отметила Е. Протасова. В зоне Байкальской природной территории (БПТ) находится 628 населенных пунктов, на учете стоят лишь 145. При этом в центральной экологической зоне БПТ насчитывается 79 населенных пунктов, на кадастровом учете стоят 13.
«Публичная кадастровая карта нам говорит, что границы 466 муниципальных образований не стоят на кадастровом учете», - добавила Е. Протасова. По ее словам, для постановки на учет оставшихся населенных пунктов центральной экологической зоны БПТ необходимо порядка 15 млн руб., а на все незарегистрированные населенные пункты требуется 250 - 300 млн руб. В связи с этим, отмечает главный архитектор региона, и необходима единая программа, которая позволит систематизировать и централизовать работу по постановке на кадастровый учет населенных пунктов.
Председатель правительства Александр Битаров согласился с тем, что такая региональная программа необходима и поручил министерству строительства, дорожного хозяйства, министерству имущественных отношений, службе архитектуры и региональному Управлению Росреестра совместно подумать над тем, как можно решить озвученную проблему. Заместителю председателя правительства Виктору Кондрашову поручено к следующему заседанию подготовить полную информацию по данному вопросу.
2017-06-22 10:40:30