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В Иркутской области работает «горячая линия» по вопросам роста тарифов за коммунальные услуги

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Иркутск. Сибирские новости - По всем вопросам, которые могут возникнуть у населения Иркутской области в связи с ростом тарифов за коммунальные услуги, можно обращаться в службу по тарифам Иркутской области: по телефону «горячей линии» - 8 (3952) 33-56-26, электронной почте - sti@govirk.ru, через интернет-приемную - http://sti.irkobl.ru.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во всех муниципальных образованиях максимальный рост вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля не может превысить 7,1%. Таковы предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденные указом губернатора.

Только в Усть-Илимске (9,05%), Свирске (14,3%), Шелехове (9,11%), представительные органы местного самоуправления которых обратились к губернатору региона с предложением утвердить предельные индексы в размерах, превышающих величину отклонения по субъекту, максимальный рост платы за коммунальные услуги с 1 июля превысит 7,1%.

Как сообщили в указанных муниципалитетах, эти решения вызваны необходимостью повышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, развития коммунальной инфраструктуры. С 1 июля 2017 года в Иркутской области на 4,1% вырастет тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах, тариф с учетом НДС составит 1,01 руб./кВт.ч, для жителей сельских населенных пунктов - 0,707 руб./кВт.ч (в настоящее время - 0,97 руб./кВт.ч и 0,679 руб./кВт./ч соответственно).

Также увеличиваются тарифы на иные коммунальные услуги, включающие в себя плату за холодную воду, горячую воду, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, отведение сточных вод. Контроль над обоснованностью и правомерностью принятых решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, осуществляет на постоянной основе служба по тарифам Иркутской области.

Ее специалисты ежемесячно проводят мониторинг соблюдения предельных индексов в муниципальных образованиях, а результаты регулярно публикуются в газете «Областная» и на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области.

Напомним, в структуру платежного документа, помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят также жилищные услуги (содержание и ремонт жилого помещения, домофон и т.п.), стоимость которых не регулируется государством, а определяется собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом и фиксируется в договоре.

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2017-06-22 11:40:34




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