Активисты ОНФ подвели промежуточные итоги работы по дорожному проекту

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начался ремонт дороги по улице Челябинская, которая стала одним из лидеров рейтинга в ходе голосования в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».



В регионе есть и другие дороги, получившие наибольшее количество голосов: улицы Мира и Коммунальная в Братске, улица Рабочего Штаба в Иркутске. Всего в области на интерактивной карте «убитых» дорог отмечено 15 муниципалитетов, чаще всего обращения поступают из крупных городов области: Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Сергей Батукаев.



«На улицу Челябинская мы выезжали неоднократно по обращениям жителей Иркутска, и на карте «убитых» дорог в ходе голосования она получила 13 голосов. Это одна из важнейших дорог в областном центре, потому что она обслуживает большой транспортный поток автомобилей, движущихся на крупные оптовые рынки города. Начавшийся там ремонт - это позитивный результат взаимодействия городской власти и общественников», - отметил С. Батукаев.



По его словам, в целом в Иркутской области за прошедшие полгода в ходе реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на карте отмечено 157 проблемных участков дорог общей протяженностью свыше 70 км. Из них уже отремонтировано шесть участков дорог «большими картами» и на 31 участке сделан ямочный ремонт, до конца текущего года будет отремонтировано 38 участков, уже включено в план ремонта на 2018 год семь участков. В период с 2019 по 2022 годы запланирован ремонт более десяти участков дорог в Братском, Бодайбинском, Черемховском и Усольском районах, в Иркутске и Ангарске.



Активисты Народного фронта провели 114 рейдов, в ходе которых выявили более 50 км дорог, требующих ремонта. «Сегодня мы можем отметить, что в крупных муниципальных образованиях региона работы по ремонту дорог осуществляются в плановом режиме. Существуют проблемы в небольших муниципальных образованиях, в которых недостаточно бюджетных средств для систематического ремонта и поддержания дорог в нормативном состоянии. Это также вызвано большой протяженностью дорог в гравийном исполнении, которые требуют постоянной работы грейдера. К сожалению, зачастую выделяющиеся на восстановление дорог деньги осваиваются лишь на бумаге. Это очень остро ощущают жители отдаленных районов области», - заявил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области Алексей Котов.



«По результатам голосования жителей Иркутской области будет составлен рейтинг дорог, требующих первоочередного ремонта. В приоритетном порядке будут рекомендованы к ремонту участки, набравшие большее количество голосов. Мы обращаемся ко всем жителям Иркутской области с просьбой не оставаться равнодушными и голосовать на сайте за те участки дорог, которые, по их мнению, требуют первоочередного ремонта. Мы будем направлять обращения в региональные и муниципальные органы власти и добиваться учета мнения жителей при ремонте дорог», - подчеркнул С. Батукаев.



Как пояснили общественники, в ближайшее время запланированы рейды в муниципальные образования с наибольшим количеством «убитых» дорог, добавленных на интерактивную карту ОНФ, а по итогам выездов будут организованы встречи с местными органами власти и направлены соответствующие запросы.



Ссылки по теме:



2017-06-22 11:47:09