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Восточно-Сибирская железная дорога выплатила более 4,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

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Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", дочерние общества полигона Восточно-Сибирской железной дороги в период с января по май в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислили свыше 4,6 млрд руб.

В том числе налог на прибыль составил более 928 млн; налог на имущество - порядка 2 млрд руб; налог на доходы физических лиц - более 1,7 млрд; прочие налоги - около 43 млн.

Основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну региона поступило около 3,3 млрд руб., что более, чем на 810 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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2017-06-22 11:49:34




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