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В Прибайкальском нацпарке установлена первая из четырех камер видеонаблюдения

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Иркутск. Сибирские новости - Первую из четырех камер дистанционного видеонаблюдения установили сотрудники «Заповедного Прибайкалья» в Слюдянском районе Иркутской области, недалеко от железнодорожной станции «Андрияновская». С помощью камер планируется контролировать пожарную ситуацию.

Камера расположена на вышке сотового оператора и оснащена 10-кратным оптическим зумом, что позволяет детально просматривать и контролировать десятки километров территории Прибайкальского национального парка.

Видеонаблюдение управляется из личного кабинета, зайти в который можно с любого устройства (компьютер, планшет, телефон). Таким образом, сотрудники «Заповедного Прибайкалья» смогут оперативно обнаружить и уточнить координаты возникшего пожара.

До 10 июля будут установлены еще 3 аналогичных дистанционных камеры.

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2017-06-22 11:53:56




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