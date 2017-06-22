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В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

Фото: Окрестности Братска
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Иркутск. Сибирские новости - Указом губернатора Иркутской области после решения региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Иркутской области введен режим ЧС. Такую меру решено принять в связи с ростом количества лесных пожаров на всей территории региона, неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики и в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области.

Режим ЧС начал действовать с 00:00 22 июня 2017 года. В период функционирования режима, но не более 21 дня, будет действовать запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров.

Кроме того, после введения режима к тушению лесных пожаров могут быть привлечены силы и средства федерального резерва и арендаторов лесных участков, которые указаны в сводном плане пожаротушения. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-06-22 12:01:24




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