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Виктор Кондрашов: Объемы добычи охотничьих ресурсов должны учитывать интересы коренных малочисленных народов
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Иркутск. Сибирские новости - Вопрос с объемами добычи охотничьих ресурсов, необходимыми для удовлетворения личного потребления представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих традиционную хозяйственную деятельность (КМНС), необходимо решать на законодательном уровне. Об этом на открытии международной конференции «Пушной промысел в XXI веке. Россия и мир» заявил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
"Добыча шкурок соболя и других ценных пушных зверей всегда являлась для населения таежных районов Сибири одним из основных источников существования. А в таком районе Иркутской области, как Катангский - это единственный источник существования для многих его жителей, особенно из числа КМНС. В этих районах добывается и основная часть соболиных шкурок, поэтому очень важно найти пути правильного, социально-справедливого закрепления охотугодий и распределения лимита добычи соболя, для того чтобы, с одной стороны, не допустить перепромысла его популяции, а с другой - снять социальную напряженность среди населения. При этом надо четко определить круг лиц соответствующих данной категории граждан", - сказал В. Кондрашов.
Организаторами конференции стали минприроды РФ при поддержке Российского пушно-мехового союза, Международной меховой Федерации и аукционной компании «Союзпушнина». Участие в мероприятии принимают ученые и специалисты в области охоты и пушного промысла из различных регионов России, а также США, Канады, стран Европейского союза, СНГ, представители минприроды России, правительства Иркутской области, Российского пушно-мехового союза.
"Иркутская область давно славится пушным промыслом, многие годы осуществляются поставки, качество великолепное. И мы, и зарубежные брокеры ценим вашу продукцию. У нас отрасль не такая большая и нам всем надо держаться вместе и не допускать внутренней конкуренции. Конкурировать мы можем только с зарубежными производителями и поставщиками. Для нас важно, чтобы те организации, от которых зависят решения на местах, услышали инициативы и предложения", - сказал президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.
Объектами охотничьего промысла в Иркутской области являются 35 видов животных. По добыче пушнины Иркутская область занимает четвертое место в России после Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. В марте текущего года в Иркутске прошел первый Байкальский Международный пушной аукцион, на котором была представлена коллекция из 50 тыс. шкурок соболя высшего качества из Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Участие в торгах приняли покупатели пушнины из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и России.
"Соболь - уникальный ресурс, основные мощные репродуктивные центры находятся в двух округах: Сибирском и Дальневосточном. Поэтому нам важна позиция регионов для того, чтобы формировать позицию министерства природных ресурсов в отношении этого ресурса", - отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов.
Как отметил в своем докладе начальник управления по государственному охотничьему надзору и контролю Иркутской области Андрей Кузнецов, также на законодательном уровне необходимо рассмотреть возможность введения лицензирования на заготовку, переработку и реализацию не выделанных шкурок диких пушных зверей как на вид деятельности, это позволит определить количество организаций, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией пушнины, и полноценно осуществлять контроль за их деятельностью.
В рамках конференции обсудили также вопросы сохранения популяции соболя и других видов пушных зверей в заповедниках России, государственного мониторинга популяций охотничьих животных, регулирования оборота продукции охоты в России, подготовки кадров в сфере охотничьего хозяйства.
Также состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Пушным институтом Канады и ФГБУ «Центрохотконтроль».
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2017-06-22 12:10:19
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