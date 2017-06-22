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Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, пройдут в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Международный день борьбы с наркоманией пройдет в Иркутске 26 июня.

С 16:00 до 20:00 в сквере имени Кирова состоится молодежный фестиваль. В его программе: выступления танцевальных и музыкальных коллективов, работа интерактивных площадок, танцевальный джем и диджей-битва. В 18:00 пройдет массовый флешмоб «Прибайкалье - территория здорового образа жизни» с инструкторами ведущих спортивных клубов города. Также состоятся показательные выступления спортсменов и песочное шоу. Консультации для всех желающих будут проводить специалисты Центра профилактики наркомании, Центра СПИД, Центра реабилитации наркозависимых «Воля», реабилитационных центров Иркутской области, общественных организаций.

К Дню борьбы с наркоманией городской департамент здравоохранения и социальной помощи населению запустил новый проект - наружное размещение информационно-просветительской информации на муниципальном транспорте. С 19 июня по пятому маршруту начал курсировать трамвай с яркой информацией на бортах, направленной на формирование здорового образа жизни и отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю и курению.

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2017-06-22 12:14:56




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