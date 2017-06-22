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В поселке Горячий ключ Иркутского района ликвидируют пожар, охвативший несколько домов

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Иркутск. Сибирские новости - В поселке Горячий Ключ Иркутского района пожарные ведут борьбу с пожаров, охватившим несколько жилых домов. В населенный пункт из Иркутска направлены дополнительные силы. Объявлен повышенный уровень сложности, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. 

Пожар в поселке вспыхнул после полудня. Предположительно, в одном из домов произошло возгорание. Первыми к месту пожара прибыли добровольцы. В короткое время огонь распространился на расположенные вплотную соседние дома. Пожарным удалось отстоять школу и почту. 

С помощью тяжелой техники были созданы противопожарные разрывы между жилыми домами. Работы по тушению пожара продолжаются. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Всего задействовано 48 человек и 13 единиц техники. От МЧС России привлекаются 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

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2017-06-22 13:50:22




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