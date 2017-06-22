Поселок Седаново отстояли от огня в Усть-Илимском районе
Иркутск. Сибирские новости - В среду вблизи поселка Седаново Усть-Илимского района произошел пожар, с которым 13 часов боролись пожарные и лесники.
Поселок с населением около полуторы тысячи человек оказался под угрозой крупного пожара из-за возгорания, произошедшего на территории частной пилорамы в 4 км от села. Работники пилорамы некоторое время предпринимали попытки тушить пожар самостоятельно. В сильную жару порывами ветра огонь перекинулся на ближайший лесной массив.
"В пожарную охрану поселка Седаново поступило сообщение о лесном пожаре уже в пятом часу вечера, - рассказывает начальник Усть-Илимского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Миндулин. - На защиту населенного пункта Седаново были направлены расчеты пожарной части № 156 пожарно-спасательной службы Иркутской области. Огнеборцы сообщили, что пожар действует на большой площади в полутора километрах от посёлка и попросили помощи".
Действовать нужно было без промедления. Из ближайшей пожарной части, находящейся в городе Братске, в 90 км от поселка, выехала техника. Дополнительные силы были направлены из поселка Эдучанки и города Усть-Илимска. На опашку лесного массива и тушение природного пожара прибыла инженерная техника местного лесничества. "На протяжении вечера и ночи, до самого утра, шла борьба с огнем. Лесники спасали лес, пожарные дежурили на границе поселка, - уточнил В. Миндулин. - К 6 часам утра угроза поселку была снята".
Выяснилось, что работники лесоперерабатывающего предприятия, на территории которого начался пожар, периодически нарушали правила пожарной безопасности, неоднократно допускали возгорания и привлекались за это к административной ответственности. Однако на этот раз последствия нарушения правил пожарной безопасности оказались более масштабными, в результате чего создалась реальная угроза населенному пункту. В настоящее время проводится административное расследование в отношении предпринимателя, допустившего пожар.
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2017-06-22 13:56:59