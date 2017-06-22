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Участие Иркутска в федеральных целевых программах обсудили депутаты Думы Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Участие Иркутска в федеральных целевых программах обсудили депутаты Думы Иркутска. Вопрос был вынесен на слушания по инициативе депутата Алексея Колмакова. В 2017 году Иркутск участвует в шести федеральных программах в части софинансирования и девяти областных.

В целом работа ведется через 21 муниципальную программу. В текущем году, по состоянию на 1 июня, планируемый объем расходов бюджета составляет около 15,5 млрд руб. Более половины этой суммы (54%) составляют средства городского бюджета, остальная часть поступает за счет участия в госпрограммах.

"В 2017 году предусмотрена реализация второго и третьего этапов реконструкции очистных сооружений правого берега Ангары, общая сумма финансирования составляет 1,5 млрд руб. Город принимает участие в двух приоритетных госпроектах «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», для этого также предоставлены субсидии из федерального и областного бюджетов, - уточнила на слушаниях и.о. заместителя мэра - председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова.

Она пояснила, что Иркутск вошел в большую часть федеральных программ, в которых муниципальное образование может принимать участие. Ведется работа над вступлением в другие федеральные программы. Комитетом экономики совместно со структурными подразделениями администрации Иркутска проводится постоянный анализ государственных программ Российской Федерации и Иркутской области для более эффективного привлечения средств в городской бюджет через участие в них.

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2017-06-22 18:41:35




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