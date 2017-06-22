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Три новых школы откроются в Иркутске 1 сентября
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Иркутск. Сибирские новости - Три новых школы планируется открыть 1 сентября 2017 года. Об этом на депутатских слушаниях заявил заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский. Это школы №№ 64, 66, а также крупнейшее общеобразовательное учреждение города в жилом комплексе «Эволюция».
Школа в «Эволюции» введена в эксплуатацию, в настоящее время проводится благоустройство. В школе № 66 заканчиваются отделочные работы, выполнена вертикальная планировка, поставлен забор и ведется монтаж пищеблока, начата поставка оборудования. Объект планируется сдать в эксплуатацию в середине июля и открыть к 1 сентября. Работу над школой № 64 предполагается завершить к 30 июля. Там также проводится отделка и благоустройство, ведётся поставка и монтаж оборудования.
Кроме того, готовится аукцион на определение подрядчика по возведению пристроя к гимназии № 25. Необходимые средства заложены в бюджете Иркутска. Также проводится экспертиза проектно-сметной документации (ПСД) школы в микрорайоне Лесном, на первый этап строительства в этом году выделено 50 млн руб. Подготовлена ПСД для строительства пристроев к школам №№ 7, 8, 12, 26 и 29. Аукцион на строительство школы № 19 будет проведен 7 июля. Состоялся конкурс по определению подрядчика, который изготовит проектную документацию для строительства школы на ул. Багратиона.
Иван Готовский также сообщил, как ведется работа по строительству детских садов: "Для строительства объекта на Байкальской, 48 определен подрядчик, договор находится в стадии подписания. Заключен договор с подрядчиком на строительство детсада на Зимней. Детский сад № 36 на Набережной, 4 - запущена процедура аукциона". Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация ФОКа в 20-м Советском переулке, уже известен подрядчик, который будет возводить ФОК на бульваре Рябикова.
"Продолжается строительство детских садов, потому что теперь нам нужно обеспечить местами детей в возрасте до трех лет. Большое внимание уделяется школам. Существует потребность в новых общеобразовательных учреждениях, так как во многих районах города школы перегружены. У нас цель - к 2025 году перевести их на односменный режим. Эта задача поэтапно выполняется", - прокомментировала депутат Думы Иркутска Антонина Корочкина.
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2017-06-22 19:00:56
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