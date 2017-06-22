Сборная Иркутской области заняла первое общекомандное место по пауэрлифтингу на «Парасибириаде - 2017»
Иркутск. Сибирские новости - Сборная команда Иркутской области заняла первое место на соревнованиях по пауэрлифтингу на Спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада - 2017». Напомним, соревнования проходят в Иркутске с 21 по 23 июня. Второе место заняли спортсмены Красноярского края, третье - Кемеровской области.
Среди женщин в весовой категории 55 кг победила Светлана Николаева (Иркутская область), на втором месте оказалась Чечекмаа Ондар (Республика Тыва), на третьем - Инна Балахчина (Республика Хакасия). В весовой категории 67 кг успешно выступили спортсмены из Бурятии: первое место заняла Зоригма Ричиндоржиева, второе место - Людмила Занабадарова. В весовой категории 79 кг не было равных Елене Сапрыгиной из Томской области, второй стала Елена Цыбендаржиева из Забайкальского края, третье место - у Натальи Рябцевой из Хакасии. В весовой категории свыше 79 кг золотую медаль завоевала красноярская спортсменка Елена Ярушина.
Среди мужчин в весе 65 кг первым стал Иван Арнаутов из Кемеровской области, серебряным призером - Илья Зубков из Республики Алтай, бронзовым призером - Дмитрий Жуков из Красноярского края. В категории 72 кг первое и второе место заняли спортсмены Алтайского края Сергей Пряхин и Константин Скурихин соответственно. В весовой категории 80 кг места распределились следующим образом: первое место занял Сергей Друзенко (Красноярский край), второе место - Виктор Огородников (Омская область), третье - Евгений Стафеев (Томская область).
В весовой категории 88 кг золотую медаль завоевал Александр Трачук из Иркутской области, серебряную медаль выиграл представитель Омской области Дмитрий Подтуркин, бронзовая награда - у Александра Воропаева, выступающего за Томскую область.
В весовой категории 97 кг золотую медаль выиграл спортсмен Иркутской области Анатолий Мокин, серебряную медаль завоевал Денис Карасев из Кемеровской области, бронзовую - Херелоол Ооржак из Республики Тыва. В категории свыше 97 кг победил забайкальский спортсмен Евгений Бутенко, вторым стал алтайский представитель Дмитрий Прохоров, третье место у Алексея Хохрякова, выступающего за Республику Алтай.
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2017-06-22 19:14:20