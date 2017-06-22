Сборная Иркутской области заняла первое общекомандное место по пауэрлифтингу на «Парасибириаде - 2017»

19:14 - Иркутск. Сибирские новости - Сборная команда Иркутской области заняла первое место на соревнованиях по …

Три новых школы откроются в Иркутске 1 сентября

19:00 - Иркутск. Сибирские новости - Три новых школы планируется открыть 1 сентября 2017 года. Об этом на депутатских …

Участие Иркутска в федеральных целевых программах обсудили депутаты Думы Иркутска

18:41 - Иркутск. Сибирские новости - Участие Иркутска в федеральных целевых программах обсудили депутаты Думы …

Поселок Седаново отстояли от огня в Усть-Илимском районе

13:56 - Иркутск. Сибирские новости - В среду вблизи поселка Седаново Усть-Илимского района произошел пожар, с …

В поселке Горячий ключ Иркутского района ликвидируют пожар, охвативший несколько домов

13:50 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Горячий Ключ Иркутского района пожарные ведут борьбу с пожаров, …

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, пройдут в Иркутске

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Международный день борьбы с наркоманией пройдет в Иркутске 26 июня.С 16:00 …

Виктор Кондрашов: Объемы добычи охотничьих ресурсов должны учитывать интересы коренных малочисленных народов

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос с объемами добычи охотничьих ресурсов, необходимыми для удовлетворения …

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Указом губернатора Иркутской области после решения региональной комиссии …

В Прибайкальском нацпарке установлена первая из четырех камер видеонаблюдения

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Первую из четырех камер дистанционного видеонаблюдения установили сотрудники …

Восточно-Сибирская железная дорога выплатила более 4,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", дочерние общества полигона …