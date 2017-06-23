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«Газпром» продолжает комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении

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Москва. Сибирские новости - В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Стороны отметили стратегический характер сотрудничества. В Иркутской области «Газпром» создает мощный центр газодобычи. Он станет одним из основных источников газа для газопровода «Сила Сибири». сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время компания продолжает опытно-промышленную разработку Ковыктинского месторождения - крупнейшего в Восточной Сибири по запасам газа. Для их уточнения и подготовки к промышленному освоению «Газпром» проводит комплекс масштабных геологоразведочных работ. В частности, в 2016 году выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2,1 тыс. кв. км и завершено строительство трех разведочных скважин. До 2020 года планируется организовать трехмерную сейсморазведку на площади 5,2 тыс. кв. км, пробурить еще 14 разведочных скважин.

На встрече также шла речь о перспективах развития газоснабжения и газификации региона. Отмечено, что «Газпромом» подготовлена соответствующая программа на период до 2021 года. Документ находится на рассмотрении в правительстве Иркутской области.

Напомним, между «Газпромом» и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

Текущие запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» по категориям С1+С2 составляют 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т газового конденсата (извлекаемые).

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2017-06-23 05:46:39




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