На форуме «Байкал» прошла акция «Стань донором - спаси жизнь!»

Иркутск. Сибирские новости - В четвертый день международного молодежного форума «Байкал» прошла добровольческая акция «Стань донором - спаси жизнь!». Уже второй год подряд Иркутская областная станция по переливанию крови по инициативе Иркутского отделения Российского Союза Молодежи приезжает на форум.



Накануне для участников, желающих стать донорами, прошел мини-инструктаж, на котором были озвучены противопоказания к донорству, а также рекомендации по подготовке к донации и правила поведения после сдачи крови. Во время акции, более 20 участников стали донорами, 13 из которых сдавали кровь в первый раз. «Сдать кровь - это значит сделать доброе дело, это один из самых простых способов», - призвал главный врач областной Иркутской станции по переливанию крови Максим Владимирович Зарубин.



Представители министерства лесного комплекса Иркутской области посетили форум с экологической акцией по посадке леса. Саженцы были привезены из Мегетского лесного питомника. Всего в рамках акции участники высадили более 500 саженцев сосны, кедра и ели. Процедура посадки крайне проста и понятна. Используя посадочную трубу или меч Колесова ( узкая лопатка для посадки саженцев) участники выкапывали лунки около 7 см, опускали сеянцы и присыпали их землей. «Недаром говорят, что каждый в своей жизни должен посадить дерево - это обязательное условие для счастья и ощущения себя состоявшимся человеком», - заявила заместитель директора Мегетского лесного питомника Людмила Трифонова.



После посадки всем присутствующим были розданы семена сосны кедровой с подробной инструкцией по высадке. Более 200 комплектов семян уедут в различные регионы нашей страны.



Спортивную программу дня составил мастер-класс по бурятской борьбе, которая также имеет традиционное название «бухэ-барилдан» и проводится на международном молодежном форуме «Байкал» впервые.



Кроме этого, для участников была организована теоретическая подготовка по прыжкам с парашютом от Иркутского Учебного Авиационного Центра ДОСААФ РОССИИ. Инструктор ДОСААФ Станислав Давыдов рассказал участникам о видах и особенностях парашютного спорта, правилах теоретической подготовки, поведении в небе при прыжке и в нестандартных ситуациях. Также все присутствующие смогли познакомиться с устройством парашютной установки и принять участие в укладке парашюта. После окончания форума у участников форума будет возможность совершить прыжок на аэродроме в селе Оёк.



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2017-06-23 05:49:57