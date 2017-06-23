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Внедрение ГИС ЖКХ на территории области замедляет ряд проблем

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проделана значительная работа по внедрению государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), которая должна быть наполнена информацией, предусмотренной федеральным законодательством, к 1 июля 2017 года. Однако сегодня существует ряд проблем, которые замедляют эту работу, заявил зампред правительства области Руслан Болотов на совещании по вопросу внедрения ГИС ЖКХ.

В Иркутской области внедрение государственной информационной системы начато в июле 2015 года, после заключения Соглашения об опытной эксплуатации системы между правительством региона, минстроем РФ, минкомсвязи РФ и Почтой России. На территории региона находятся 1,2 тыс. организаций, которые обязаны поставлять информацию в систему. Это семь органов исполнительной власти субъекта, 458 органов местного самоуправления, 248 управляющих организаций, 302 ТСЖ и ЖСК, 180 ресурсоснабжающих организаций.

Для охвата всех «поставщиков» информации потребовались серьезные усилия. Проведена серия обучающих семинаров в режиме видеоконференций, организовано консультирование «поставщиков» информации, оказывается помощь в регистрации и внесении данных. Подавляющее большинство организаций зарегистрировались и активно вносят информацию в систему. Сегодня в системе не зарегистрировались 10 сельских поселений и 56 ТСЖ и ЖСК.

При этом основными причинами отставания стали низкий уровень компьютерной грамотности специалистов в отдаленных сельских муниципальных образованиях, отсутствие навыков работы с программными продуктами у некоторых председателей ТСЖ и ЖСК. Специалисты отметили существование проблем интеграции данных из одной информационной системы в другую, противоречия между наличием значительного объема данных и сроками, в которые их необходимо внести.

Р. Болотов, подводя итоги совещания, сказал, что все замечания и предложения, высказанные специалистами, будут внесены в протокол, и работа над устранением недостатков продолжится.


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2017-06-23 05:54:33




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