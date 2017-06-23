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Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ проверяет ход реализации программы расселения аварийного жилья в Братске

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин находятся в Братске с проверкой хода реализации программы расселения аварийного жилого фонда. Вместе с ними в Братск вылетел зампред правительства области Руслан Болотов и министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

Представители Фонда намерены посетить одну из строительных площадок, где возводятся дома в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемой с участием средств государственной корпорации. Также в Братске состоится совещание, посвященное ходу реализации программы расселения аварийного жилья.

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2017-06-23 05:59:39




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