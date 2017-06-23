Иркутские активисты ОНФ назвали несанкционированные свалки одной из причин возникновения пожаров

06:48 - Иркутск. Сибирские новости - Несанкционированные свалки в черте и за пределами населенных пунктов зачастую …

Авиация МЧС России прибыла в Иркутскую область для тушения природных пожаров

06:43 - Иркутск. Сибирские новости - Самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России прибыли в Иркутскую область для …

Площадь лесных пожаров, к тушению которых не приступают, за сутки увеличилась на 30 тыс. гектаров

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 22 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области …

Доходы бюджета Братска планируется увеличить на 761,7 млн рублей

06:08 - Братск. Сибирские новости - В четверг на заседании депутатской комиссии был рассмотрен вопрос увеличения …

Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники

06:05 - Ангарск. Сибирские новости - Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники. …

Пожар в поселке Горячий Ключ ликвидирован

06:01 - Иркутск. Сибирские новости - Дознаватели регионального МЧС установили виновника крупного пожара в поселке …

Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ проверяет ход реализации программы расселения аварийного жилья в Братске

05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд …

Внедрение ГИС ЖКХ на территории области замедляет ряд проблем

05:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проделана значительная работа по внедрению государственной …

На форуме «Байкал» прошла акция «Стань донором - спаси жизнь!»

05:49 - Иркутск. Сибирские новости - В четвертый день международного молодежного форума «Байкал» …

«Газпром» продолжает комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении

05:46 - Москва. Сибирские новости - В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» …