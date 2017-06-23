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Пожар в поселке Горячий Ключ ликвидирован

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Иркутск. Сибирские новости - Дознаватели регионального МЧС установили виновника крупного пожара в поселке Горячий Ключ Иркутского района. Возбуждено уголовное дело.

Огонь в поселке вспыхнул в четверг во второй половине дня. Пожарные расчеты несколько часов боролись с огнем. По предварительным данным, пожар возник в одном из подворий и при условии высокой температуры воздуха и ветре мгновенно распространился на соседние дома. По словам соседей, один из местных жителей развел во дворе своего дома костер для приготовления пищи. Отлучившись на некоторое время, он оставил огонь без присмотра. Ветром искры костра разнесло на соседние строения и заборы. В результате пожар охватил постройки на площади более 600 кв. м.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, - уточнил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. - Необходимо отметить слаженные действия добровольной пожарной команды поселка, благодаря которым удалось избежать более серьезных последствий".

Огнем уничтожены 5 жилых домов, в которых проживали 47 человек, 13 из них дети. Все погорельцы размещены у родственников и знакомых в этом же населенном пункте. Проведен сход граждан по вопросам восстановления документов, выплаты компенсаций и временному размещению. С потерявшими жилье людьми работают психологи.
На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, в которых задействованы 7 единиц техники и 40 человек личного состава. Организовано круглосуточное дежурство огнеборцев для обеспечения безопасности граждан.

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2017-06-23 06:01:50




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