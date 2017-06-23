Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 23.06.2017, 06:55
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.00 (+1.42)
EUR 66.80 (+1.48)
10 CNY 87.86 (+2.05)
Информер праздники сегодня

Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники

Версия для печати

Ангарск. Сибирские новости - Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники. Ключи от новой техники в торжественной обстановке руководителю гарнизона вручил заместитель начальника регионального ГУ МЧС полковник Василий Разумнов.

Новая спецтехника предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения. Пожарные автоцистерны вместимостью 3,2 тонны воды. Емкость пенобака - 200 литров. Производительность насоса - 46,7 л/сек при 10 атм, при работе ступени высокого давления - 4,2 л/сек при 40 атм. Полный привод автомобиля обеспечивает необходимую проходимость и управляемость при плохих дорожных условиях и в зимний период.

Управление элементами надстройки (пожарный насос, лафетный ствол, ступени и поручни, проблесковые маячки и др.) осуществляется дистанционно водителем из кабины боевого расчета и насосного отсека через систему электронного управления. Подобное транспортное средство 2011 года выпуска уже имеется на вооружении Ангарского пожарно-спасательного гарнизона. За период шестилетнего боевого дежурства зарекомендовало себя как многофункциональное, маневренное оборудование.

По информации ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» на территории Ангарского городского округа в течение года происходит около 180 техногенных и 20 природных пожаров. При этом ежегодно гибнут и получают травмы различной степени тяжести около 20 человек.

Ссылки по теме:

2017-06-23 06:05:21




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!