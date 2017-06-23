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Иркутские активисты ОНФ назвали несанкционированные свалки одной из причин возникновения пожаров
06:48 - Иркутск. Сибирские новости - Несанкционированные свалки в черте и за пределами населенных пунктов зачастую …
Авиация МЧС России прибыла в Иркутскую область для тушения природных пожаров
06:43 - Иркутск. Сибирские новости - Самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России прибыли в Иркутскую область для …
Площадь лесных пожаров, к тушению которых не приступают, за сутки увеличилась на 30 тыс. гектаров
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 22 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области …
Доходы бюджета Братска планируется увеличить на 761,7 млн рублей
06:08 - Братск. Сибирские новости - В четверг на заседании депутатской комиссии был рассмотрен вопрос увеличения …
Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники
06:05 - Ангарск. Сибирские новости - Ангарский пожарно-спасательный гарнизон № 10 получил две единицы новой спецтехники. …
Пожар в поселке Горячий Ключ ликвидирован
06:01 - Иркутск. Сибирские новости - Дознаватели регионального МЧС установили виновника крупного пожара в поселке …
Руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ проверяет ход реализации программы расселения аварийного жилья в Братске
05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд …
Внедрение ГИС ЖКХ на территории области замедляет ряд проблем
05:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проделана значительная работа по внедрению государственной …
На форуме «Байкал» прошла акция «Стань донором - спаси жизнь!»
05:49 - Иркутск. Сибирские новости - В четвертый день международного молодежного форума «Байкал» …
«Газпром» продолжает комплексные геологоразведочные работы на Ковыктинском месторождении
05:46 - Москва. Сибирские новости - В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» …
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Общество
09:40 Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске 23 - 25 июня ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более.В пятницу по области переменная …
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Cпустя 40 лет на сцену Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова вернулся спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Постановку доверили приглашенному режиссеру заслуженному деятелю искусств России Алексею Песегову — художественному руководителю Минусинского драматического театра. Иркутскому зрителю он известен по спектаклю «Наваждение Катерины»: именно Алексей Алексеевич поставил в 2013 году произведение Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Пресс-релиз
«Ростелеком» на выставке науки, технологий и инноваций V Международного форума технологического развития «Технопром» представил высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры городов и регионов «Безопасный город», а также комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов РусГис. Оба проекта – полностью отечественные разработки, которые с успехом заменяют зарубежные аналоги.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организует развлекательную площадку в День молодежи в Братске. Гостям праздника оператор предложит отдохнуть и зарядить гаджеты в комфортной лаунж-зоне, сделать фотографии на память, угостит сладостями и лимонадом.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером международного молодежного форума «Байкал−2020», который проходит с 19 по 25 июня в Иркутской области. В месте проведения мероприятия Tele2 обеспечила всех участников форума устойчивой связью и доступом к мобильному интернету. Для этого в Ольхонский район была доставлена современная мобильная базовая станция.