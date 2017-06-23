Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 23.06.2017, 06:55
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.00 (+1.42)
EUR 66.80 (+1.48)
10 CNY 87.86 (+2.05)
Информер праздники сегодня

Доходы бюджета Братска планируется увеличить на 761,7 млн рублей

Версия для печати

Братск. Сибирские новости - В четверг на заседании депутатской комиссии был рассмотрен вопрос увеличения городского бюджета Братска. Доходную часть планируется утвердить в сумме 6,728 млрд руб. Это на 761,7 млн руб. выше утвержденных ранее цифр городского бюджета на 2017 год. Дополнительное финансирование выделено из вышестоящих бюджетов.

Большая часть этих средств уже поступили в город, деньги направлены на реализацию мероприятий в различных сферах. Речь идет о финансировании федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также о дополнительных средствах на строительство детского сада в ж.р. Порожский, ремонт спорткомплекса «Солнечный», покупку оборудования пищеблока для детского лагеря «Надежда», на приобретение и строительство жилья молодым семьям.

Остальные средства в скором времени поступят в городской бюджет. Эти деньги планируется распределить на текущий ремонт дорог, заработную плату работникам бюджетной сферы, а также на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Как рассказала и.о. председателя комитета финансов Ирина Луненок, с учетом дополнительного финансирования доходы Братска 2017 года предлагается утвердить в размере 6,728 млрд руб., расходы - 7,712 млрд руб. Муниципальный долг будет сокращен на 49,7 млн руб., а уровень дефицита уменьшится на 0,2%.

Окончательное решение по этому проекту решения будет принято на заседании Думы, которое запланировано на 30 июня.

Ссылки по теме:

2017-06-23 06:08:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!