Площадь лесных пожаров, к тушению которых не приступают, за сутки увеличилась на 30 тыс. гектаров

Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 22 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 25 пожаров на общей площади 7,5 тыс. га, покрытых лесом, и 4 тыс. га редколесья: четыре в Иркутском районе, по три в Качугском и Усть-Илимском районах, по два в Шелеховском, Катангском и Усть-Кутском районах, по одному в Киренском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском, Тайшетском, Баяндаевском, Черемховском и Братском районах. В локализованном состоянии на утро 22 июня перешло 14 пожаров общей площадью 6,324 тыс. га леса, 35 га редколесья и 600 нелесных гектаров: четыре в Качугском районе, три в Тайшетском, два в Усть-Илимском, по одному в Шелеховском, Жигаловском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском и Нижнеудинском районах. Также локализовано одно возгорание на 1,7 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.



В зоне постоянного космического наблюдения находятся 26 пожаров: 20 в Катангском районе, четыре в Бодайбинском, по одному в Тулунском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 23,746 тыс. лесных гектаров, 54,755 тыс. га редколесья и лесотундры, 18 нелесных гектаров. Таким образом за сутки площадь пожаров, к тушению которых решено не приступать, увеличилась на 20 тыс. гектаров.



Для обнаружения и тушения лесных пожаров 22 июня было задействовано 963 человека, в том числе 162 пожарных-десантника, а также 265 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов осуществляли пять самолетов Ан-2, шесть легкомоторных судов: четыре - CESSNA-172, два - Як-18, четыре вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 65 с половиной часов.



Напомним, что со вчерашнего дня указом губернатора Иркутской области на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Действует запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.



По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Ольхонском и Иркутском районах. IV класс - в Эхирит-Булагатском, Осинском и Ангарском районах. III класс - в Слюдянском и Баяндаевском районах.



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2017-06-23 06:38:59