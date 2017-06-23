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Авиация МЧС России прибыла в Иркутскую область для тушения природных пожаров

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Иркутск. Сибирские новости - Самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8 МЧС России прибыли в Иркутскую область для оказания помощи в тушении пожаров. Такое решение было принято накануне на заседании оперативного штаба начальником регионального центра генерал-лейтенантом внутренней службы Сергеем Диденко. После дозаправки топливом и заправки водой, самолет-амфибия совершит авиапатрулирование горимых районов для уточнения площадей пожаров и корректировки плана их тушения. После чего авиация МЧС приступит к тушению четырех сложных пожаров на территории Заповедного Прибайкалья.

На территории области установились чрезвычайные классы пожарной опасности, обусловленные высокой температурой окружающего воздуха и ветром, достигающим местами до 20 м/с. "Все виды пожарной охраны области переведены на усиленный вариант несения службы, около 200 единиц техники выведены из резерва и работают в населенных пунктах, подверженных переходу лесных пожаров", - отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Напомним, указом губернатора региона с 22 июня на территории области введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера».

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2017-06-23 06:43:10




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