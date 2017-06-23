Иркутские активисты ОНФ назвали несанкционированные свалки одной из причин возникновения пожаров

Иркутск. Сибирские новости - Несанкционированные свалки в черте и за пределами населенных пунктов зачастую являются причиной возникновения пожаров, наносящих значительный социально-экономический ущерб. К такому выводу пришли эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области. В пример общественники привели поселок Никольск в Иркутском районе, где активисты Народного фронта в ходе рейдов выявили стихийные свалки на улицах населенного пункта, и кучи мусора так и не были убраны, что выяснилось несколько недель спустя во время повторных выездов.



По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатора проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Иркутской области Сергея Апановича, глава Никольского муниципального образования не предприняла действий, когда общественники рассказали ей о нескольких очагах тления огня на свалках отходов лесопиления. И это не единичный случай, при том что промедление с тушением очагов может привести к чрезвычайной ситуации.



Сложная пожарная обстановка на территории области обусловила необходимость создания общественных противопожарных формирований по тушению лесных пожаров, отметил С. Апанович. ОНФ выступил с предложением пилотного проекта по созданию территориальных мобильных противопожарных отрядов на территории Иркутской области по тушению лесных пожаров. Проект уже реализуется совместно с министерством лесного комплекса Иркутской области и общественной организацией «Добровольная пожарная охрана» (ДПО). Сегодня в регионе уже создано пять мобильных противопожарных отрядов по тушению лесных пожаров общей численностью 80 человек. Они созданы на базе предприятий лесных арендаторов в Черемховском, Усть-Удинском и Иркутском районах.



Как рассказали в региональном отделении ОНФ, участники отрядов проводят пожарно-профилактические работы, ведут мониторинг готовности к пожароопасному периоду, патрулируют по маршрутам, утвержденным территориальными отделами министерства лесного комплекса, информируют о выявленных очагах лесных пожаров и участвуют в их ликвидации.



Пожарные добровольцы в 2017 году совместно с представителями МЧС провели 12 рейдов, в ходе которых увидели граждан, сжигающих сухую траву на своих участках. Отмечается, что человеческий фактор, наряду с природным, относится к основным причинам огненных бедствий. Во время выездов по территории области активисты регионального отделения ОНФ принимали непосредственное участие в тушении огня вблизи населенных пунктов, а также сообщали пожарным службам о начинающихся возгораниях.



«Необходимо взаимодействие Общероссийского народного фронта с МЧС России, органами власти субъектов РФ, заинтересованными министерствами и ведомствами. В результате повысится уровень пожарной безопасности на территориях, укрепится социальный статус и общественная значимость добровольных пожарных общественных формирований, вырастет позитивная гражданская активность», - считает С. Апанович.



По мнению экспертов регионального отделения ОНФ, необходима дальнейшая консолидация усилий органов власти всех уровней, общественников, бизнеса и средств массовой информации.



Напомним, представители Общероссийского народного фронта и региональных центров МЧС субъектов РФ в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах договорились о координации мер по противодействию лесным пожарам. Алгоритм взаимодействия общественников и сотрудников МЧС обсуждался в ходе совместного селекторного совещания.



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2017-06-23 06:48:10