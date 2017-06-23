Комитет по собственности рекомендовал принять изменения в закон о градостроительной деятельности

12:57 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг на заседании комитета по собственности и экономической политике …

Великий Государственный Хурал Монголии пригласил делегацию парламента Иркутской области в Улан-Батор с официальным визитом

12:51 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный консул Монголии в Иркутске г-н Лувсандагва Амарсанаа передал …

Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область направляются пожарные-десантники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана»

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область из Омска выдвинулась группа …

Легкоатлеты Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России …

В Свердловском округе Иркутска будет отремонтировано 65 тыс. кв. м дорожного покрытия

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в текущем году будет отремонтировано 65 тыс. …

Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся в Иркутске

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся …

В выходные дни по области ожидается сильная жара

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске области в субботу ожидается переменная облачность, ночью в западных …

В Байкало-Ленском заповеднике действуют три пожара

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Три пожара действуют в Байкало-Ленском заповеднике по информации на 12:00 …

Начальник регионального МЧС обратился к жителям области

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов …

Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 125 тыс. га

11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В связи со сложной метеорологической обстановкой площадь лесных пожаров …