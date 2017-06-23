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Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 125 тыс. га

Фото: Заповедное Прибайкалье
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Иркутск. Сибирские новости - В связи со сложной метеорологической обстановкой площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 125 тыс. га. При этом на 86 тыс. га действуют пожары, которые находятся в удаленных или недоступных местностях либо это старые горельники. Тушить их нет возможности. Еще около 40 тыс. га - обслуживаемые пожары. Часть из них локализована. Об этом 23 июня журналистам сообщил заместитель председателя регионального правительства Виктор Кондрашов.

По его словам, сегодня в лесном фонде региона обнаружено еще шесть пожаров, в«Заповедном Прибайкалье» - четыре, один из которых уже локализован, еще порядка 120 га - действующие пожары. С ними идет борьба. «Указом губернатора введен режим ЧС на всей территории региона. Мы обратились в федеральные структуры за помощью: вызвали самолет-амфибию БЕ-200, вертолет со сливным устройством для тушения, порядка 40 десантников», - сообщил В. Кондрашов.

При этом, согласно прогнозам, ситуация за эти выходные еще больше усложнится. «Существует неблагоприятный метеорологический прогноз на выходные. Средние температуры будут подниматься до 38 градусов, в том числе и в северных территориях. Как следствие - в 20 муниципальных образованиях будет пятый класс пожароопасности. Такого практически еще никогда не было. У нас установились аномальные климатические условия.

Таких температур в Качугском и Катангском районах не было за всю историю метеорологических наблюдений. Если осадков не будет в ближайшие две недели, то возникнут и проблемы в сельском хозяйстве», - добавил зампред.

Он отметил, что главам муниципалитетов нужно быть особо бдительными. «В выходные ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Необходимо должным образом активизировать работу комиссий по ЧС, чтобы не повторилась ситуация конца апреля и мая. Пройдет фронт грозовой: в лесах возможны грозы, в Катангском районе ожидаются ливни, но частично, вся территория области не будет покрыта дождем. Как следствие - непременно будут возгорания. В населенных пунктах необходимо создать особые условия», - подчеркнул В. Кондрашов.

В настоящее время угроз населенным пунктам нет. «Во всех населенных пунктах, где расположены лесхозы, где есть силы реагирования, - более-менее нормальная обстановка. Сложности возникают с теми населенными пунктам, которые в отдалении. Пока туда добираются, пожар успевает разгореться», - сообщил зампред.

К бдительности он также призвал и жителей региона. «Поскольку введен режим ЧС, то выезд в лес запрещен. Пикники, разведение костров - категорически запрещено. При данном режиме в случае нарушений наступает особая административная ответственность. Можно налететь на такой штраф, что мало не покажется. Приостанавливаются все работы по заготовке, по работе в лесу. Ситуация очень сложная», - добавил зампред.

Говоря о возможности использования пушек для искусственного вызова дождей, он отметил: «Если небо чистое, то этот способ не работает. Это возможно только на тех территориях, где есть пожар и чтобы там были кучевые облака в большом количестве. Тогда эти пушки можно использовать для выпадения осадков», - пояснил В. Кондрашов.

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2017-06-23 11:05:24




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