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Начальник регионального МЧС обратился к жителям области

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Иркутск. Сибирские новости - Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов обратился к жителям региона в связи со сложной пожароопасной обстановкой.

"Уважаемые жители Иркутской области! На территории нашего субъекта установилась сухая жаркая погода. Дневная температура постоянно повышается. В ближайшие дни, по прогнозам Иркутского гидрометцентра, ожидается аномально высокая температура воздуха до 39 - 40°С. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы более 7°С. В связи с этим осложняется пожарная обстановка.

С 24 по 26 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов. В Иркутской области на тушении пожаров в Иркутском и Качугском районах работает авиация МЧС России.

Иркутяне! Помните, что использование любых открытых источников огня запрещено! Будьте бдительны при топке печей. При создавшихся погодных условиях даже небольшая искра может привести к необратимым последствиям", - говорится в обращении главы ведомства.

В. Нелюбов напомнил жителям области о действующем режиме чрезвычайной ситуации, призвал людей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

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2017-06-23 11:07:53




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