В Байкало-Ленском заповеднике действуют три пожара
Иркутск. Сибирские новости - Три пожара действуют в Байкало-Ленском заповеднике по информации на 12:00 23 июня. Пожар в Прибайкальском национальном парке, обнаруженный 20 июня находится в локализованном состоянии. На тушении пожаров работают 36 инспекторов «Заповедного Прибайкалья».
22 июня был локализован пожар в Прибайкальском национальном парке на площади 1,7 га. Участники тушения проложили минполосы и смогли остановить распространение огня, сейчас они остаются на месте для окарауливания и дотушивания оставшихся очагов.
Пожар в Байкало-Ленском заповеднике, обнаруженный 20 июня, распространился до 95 га из-за сильного порывистого ветра, дувшего сегодня ночью. Сейчас тушением занимаются 24 госинспектора «Заповедного Прибайкалья», доставленные на место вертолетом Ми-8Т компании «АэроБратск». Завтра ожидается прибытие на пожар 20 парашютистов-десантников федерального резерва.
Еще два пожара в заповеднике были обнаружены 22 июня в 15:00 летчиком-наблюдателем во время авиапатрулирования. Оба возгорания возникли в Киренгском лесничестве после прохождения над территорией грозового фронта. Сейчас площадь пожаров составляет 10 и 20 га соответственно. Сегодня в 17:30 на один из пожаров запланирована вертолетная доставка госинспекторов «Заповедного Прибайкалья». На второй пожар завтра отправится 41 парашютист-десантник федерального резерва.
Все пожары действуют в зоне применения авиации, источников воды поблизости нет. Госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» работают в сложной горной местности исключительно ручными методами. Ситуация осложняется сильным порывистым ветром и очень высокой температурой воздуха.
Кроме того, «Заповедное Прибайкалье» направило письмо в Сибирский региональный центр МЧС России с просьбой выделить вертолет Ми-8МТВ с водосливным устройством и самолет Бе-200 в связи с отсутствием специализированной авиации в Иркутской области. Сегодня на пожары в Байкало-Ленском заповеднике планируется вылет самолета-амфибии Бе-200.
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» постоянно контролируют текущую пожарную ситуацию: продолжается регулярное пешее, водное и авиапатрулирование территорий Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского заповедника.
Напомним, сейчас охраняемые территории закрыты для посещения в связи высокими классами пожарной опасности.
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2017-06-23 11:21:41