В выходные дни по области ожидается сильная жара
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске области в субботу ожидается переменная облачность, ночью в западных и северных районах, днем по области местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром местами туман. Ветер западный, северо-западный 5 - 10 м/с, при грозах порывы 15 - 20 м/с, в южных, верхнеленских и северо-восточных районах юго-восточный 5 - 10 м/с. Температура ночью +15, +20°С, в пониженных формах рельефа +7, +12°С, днем +33, +38°С, в западных и северных районах при облачной погоде +23, +28°С.
В Иркутске в субботу малооблачно, ветер юго-восточный 4 - 9 м/с. Температура ночью +15, +17°С, днем +34, +36°С.
В воскресенье по области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5 - 10 м/с, при грозах порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +15, +20°С, в пониженных формах рельефа +7, +12°С, днем +27, +32°С, местами +32, +37°С.
2017-06-23 11:24:56