Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся сегодня в Иркутске в сквере им. Кирова. Участие в церемонии приняли губернатор Сергей Левченко и руководитель проектного офиса министерства культуры РФ (ФГБУК «Роскультпроект») Олег Иванов. Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» нацелен на создание комфортной среды для развития творческих инициатив и совместных проектов в сфере культуры, роста культурного и экологического туризма.
Форум будет проходить с 23 по 25 июня в Иркутске и Байкальске. В программе: открытые образовательные и дискуссионные площадки, концертные и выставочные проекты. Один из самых крупных проектов форума - фестиваль книги «Литературный квартал», который открылся в сквере им. Кирова. Он организован Иркутской областной научной универсальной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского и Иркутским фестивальным центром «Байкал-Тотем».
"Наши традиции, наша культура во многом идет от нашей природы, от наших мест, от Байкала. Мы очень трепетно относимся к экологии, к Байкалу. Наша задача привить новому поколению любовь к нему, к искусству, творчеству, литературе. В Иркутск приехали издательства из разных городов России, чтобы зародить еще одну традицию - проведение книжных детских ярмарок, которых у нас в России практически нет. Мы поговорим, как сделать, чтобы следующее поколение читало. Это серьезная задача - заинтересовать культурой чтения", - сказал С. Левченко.
Творческие встречи для юных и взрослых читателей проведут известные писатели и поэты: автор сценариев к мультфильмам журнала «Веселая карусель» и стихов для журнала «Мурзилка» Андрей Усачев; главный редактор детского журнала «Трамвай», автор стихов и рассказов для детей Тим Собакин; натуралист и лауреат национальной детской литературной премии «Заветная мечта» Станислав Востоков. Перед участниками фестиваля выступит автор песни о пластилиновой вороне, советский и российский бард Григорий Гладков.
На фестивале презентуют произведения и книги иркутских авторов: Светланы Михеевой, Елены Анохиной, Евгения Хохрякова, Юрия Баранова и Михаила Соловьева. Журналистка и писательница Анна Масленникова проведет мастер-класс для юных авторов «Как написать и издать книгу своими руками».
Для детей и взрослых в течение двух дней на интерактивных площадках будет проходить культурно-просветительская программа. Театральный коллектив «Вампука» из Санкт-Петербурга представят книгу-театр «Байкал». За основу взята обычная книжка-раскладушка. Ее страницы станут декорациями к детским кукольным спектаклям. Книга-театр откроет юным зрителям сказочный мир «живых» страниц и расскажет о Байкале.
Также в программе международного культурного форума театральные постановки, концерты классической и современной музыки. В пятницу в 21:00 на пляже острова Юность инженерный театр «Ахе» из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Мокрая свадьба», в субботу, 24 июня, в 13:00 на сцене в сквере им. Кирова театр танца «PROдвижение» представит хореографический спектакль «Вижу - не вижу». Состоятся два концерта губернаторского симфонического оркестра под руководством Илмара Лапиньша: в субботу в 19:30 он сыграет в Иркутске, в сквере им. Кирова, а в воскресенье в 18:30 в Байкальске. После состоится световое шоу и выступление дуэта Two Siberians. Концерт будут транслировать в сети Интернет.
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2017-06-23 11:28:38