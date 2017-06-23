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В Свердловском округе Иркутска будет отремонтировано 65 тыс. кв. м дорожного покрытия

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Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в текущем году будет отремонтировано 65 тыс. кв. м дорожного покрытия. Об этом сообщила глава округа Светлана Колотовкина. Ремонт дорог проводится на улицах Вампилова, Лермонтова, Маяковского. Также на этих участках установят ограждение, заменят бордюрный камень, благоустроят пешеходные дорожки. Там, где дорожное покрытие особенно изношено, будет уложен двойной слой асфальта с использованием георешетки. "Сейчас работы идут на всех участках. Контроль за их выполнением производится на каждом этапе. На улицах Лермонтова и Маяковского ремонт планируется завершить к 15 июля, на улице Вампилова к 30 июля", - отметила С. Колотовкина.

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2017-06-23 11:54:16




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