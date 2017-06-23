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Легкоатлеты Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили с 20 по 22 июня в Саранске.

Братчанин Илья Краснов завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 400 метров с результатом 46,60 сек. Две бронзовые медали первенства России выиграл братчанин, студент Восточно-Сибирского института МВД Николай Воливецкий в беге на 800 (1:50,36) и 1500 метров (3:48,68). Иркутянка Анастасия Садовникова стала третьей в прыжках с шестом с результатом 4 метра 35 сантиметров.

В эстафете 4х100 метров команда Иркутской области в составе Марии Миллер, Кристины Байковой, Анастасии Пинаевой и Ксении Елизовой стала второй. Кроме того, команда области (Анастасия Пинаева, Екатерина Юхимчук, Ксения Елизова и Дарья Скоробогатова) заняла второе место в эстафете 4х400 метров.

По итогам соревнований в высшей лиге сборная Иркутской области заняла второе общекомандное место.

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2017-06-23 11:56:47




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