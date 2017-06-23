Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область направляются пожарные-десантники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана»
Иркутск. Сибирские новости - Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область из Омска выдвинулась группа специалистов парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» в составе 42 человек. Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел председатель правительства области Александр Битаров.
Начальник Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Рослесхоза Владимир Гришин, прибывший в Иркутскую область для оказания помощи в организации тушения лесных пожаров, на заседании КЧС сообщил, что сейчас основным фактором возникновения возгораний в труднодоступной местности являются грозы. "В этом году они пришли практически на месяц раньше положенного срока. Впереди еще июль и август. В связи с этим есть предложение: руководителям местных администраций провести полный анализ сил и средств, заявленных в сводном плане тушения пожаров, и создать по лесничествам резерв из лесопользователей, которых мы реально можем привлечь к тушению. Это должны быть конкретные люди, конкретная техника и конкретные сроки их привлечения", - призвал В. Гришин.
Он также сообщил, что в Республике Хакасия в режиме готовности номер один находится группа пожарных-десантников федерального резерва. Поскольку в Иркутской области введен режим ЧС в лесах, можно ставить вопрос о привлечении этих специалистов для тушения лесных пожаров в регионе. Кроме того, уже сегодня в регион прибыли самолет-амфибия Бе-200, который будет тушить пожары в особо охраняемых природных территориях «Заповедного Прибайкалья», и вертолет МЧС России с водосливным устройством.
Александр Битаров поручил обратить особое внимание на профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров. "К сожалению, у нас не все люди понимают сложность лесопожарной обстановки, вызванной аномальными погодными условиями, не реагируют на запретительные меры, действующие в режиме ЧС. Я обращаюсь к руководителям территорий, к правоохранительным органам, к нашему министерству лесного комплекса: сегодня, в выходные дни задействуйте всех людей, которые у вас есть, чтобы не допустить выхода из под контроля ситуации с лесными пожарами. Особое внимание обращайте на населенные пункты, их защита - самое главное, задача - не допускать пользования открытым огнем, нарушителей привлекать к жесточайшей ответственности", - потребовал председатель областного правительства.
Ссылки по теме:
- В Байкало-Ленском заповеднике действуют три пожара
- Начальник регионального МЧС обратился к жителям области
- Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 125 тыс. га
- Иркутские активисты ОНФ назвали несанкционированные свалки одной из причин возникновения пожаров
2017-06-23 12:37:06