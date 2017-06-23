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Комитет по собственности рекомендовал принять изменения в закон о градостроительной деятельности
12:57 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг на заседании комитета по собственности и экономической политике …
Великий Государственный Хурал Монголии пригласил делегацию парламента Иркутской области в Улан-Батор с официальным визитом
12:51 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный консул Монголии в Иркутске г-н Лувсандагва Амарсанаа передал …
Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область направляются пожарные-десантники федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана»
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Для тушения лесных пожаров в Иркутскую область из Омска выдвинулась группа …
Легкоатлеты Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены из Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России …
В Свердловском округе Иркутска будет отремонтировано 65 тыс. кв. м дорожного покрытия
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Свердловском округе Иркутска в текущем году будет отремонтировано 65 тыс. …
Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся в Иркутске
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Первый международный культурный форум «Байкал-Тотем» открылся …
В выходные дни по области ожидается сильная жара
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске области в субботу ожидается переменная облачность, ночью в западных …
В Байкало-Ленском заповеднике действуют три пожара
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Три пожара действуют в Байкало-Ленском заповеднике по информации на 12:00 …
Начальник регионального МЧС обратился к жителям области
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов …
Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 125 тыс. га
11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В связи со сложной метеорологической обстановкой площадь лесных пожаров …
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Общество
11:24 Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске области в субботу ожидается переменная облачность, ночью в западных и северных районах, днем по области местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах …
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Cпустя 40 лет на сцену Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова вернулся спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Постановку доверили приглашенному режиссеру заслуженному деятелю искусств России Алексею Песегову — художественному руководителю Минусинского драматического театра. Иркутскому зрителю он известен по спектаклю «Наваждение Катерины»: именно Алексей Алексеевич поставил в 2013 году произведение Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Пресс-релиз
«Ростелеком» на выставке науки, технологий и инноваций V Международного форума технологического развития «Технопром» представил высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности населения и инфраструктуры городов и регионов «Безопасный город», а также комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов РусГис. Оба проекта – полностью отечественные разработки, которые с успехом заменяют зарубежные аналоги.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организует развлекательную площадку в День молодежи в Братске. Гостям праздника оператор предложит отдохнуть и зарядить гаджеты в комфортной лаунж-зоне, сделать фотографии на память, угостит сладостями и лимонадом.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером международного молодежного форума «Байкал−2020», который проходит с 19 по 25 июня в Иркутской области. В месте проведения мероприятия Tele2 обеспечила всех участников форума устойчивой связью и доступом к мобильному интернету. Для этого в Ольхонский район была доставлена современная мобильная базовая станция.