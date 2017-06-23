Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 23.06.2017, 13:48
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.00 (+1.42)
EUR 66.80 (+1.48)
10 CNY 87.86 (+2.05)
Информер праздники сегодня

Великий Государственный Хурал Монголии пригласил делегацию парламента Иркутской области в Улан-Батор с официальным визитом

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Генеральный консул Монголии в Иркутске г-н Лувсандагва Амарсанаа передал председателю Законодательного Собрания Иркутской области Сергею Брилке приглашение от имени председателя Великого Государственного Хурала Монголии г-на Ц. Нямдоржа посетить Улан-Батор с официальным визитом. Встреча спикера и генерального консула состоялась 23 июня.

Стороны, в частности, обсудили особенности национальных избирательных систем России и Монголии. В соседней стране 26 июня состоятся выборы главы государства. Как рассказал г-н Лувсандагва Амарсанаа, агитация продлится до 24:00 в субботу, воскресенье будет «днем тишины». Сами выборы пройдут в понедельник, в Монголии этот день объявлен выходным. «Мы, сотрудники генерального консульства в Иркутске, проголосовали заранее 11 июня, сейчас наши бюллетени уже находятся в Улан-Баторе, но до дня всенародного голосования конверты будут запечатаны. Их вскроют 26 июня во время общего подсчета голосов», - рассказал дипломат. Затем состоялось вручение приглашения.

С. Брилка в ответном слове выразил уверенность, что развитие парламентского взаимодействия между ЗС области и Великим Государственным Хуралом будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Иркутской областью и Монголией. Спикер подчеркнул, что соседняя страна сегодня является важным стратегическим партнером, в том числе, в экономической и туристической сферах. Кроме того, к приоритетным направлениям сотрудничества можно отнести культурный обмен и совместные проекты в области образования.

Ссылки по теме:

2017-06-23 12:51:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!