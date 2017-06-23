Комитет по собственности рекомендовал принять изменения в закон о градостроительной деятельности
Иркутск. Сибирские новости - В четверг на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, которое прошло под председательством Ольги Носенко, парламентарии рассмотрели изменения в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области», которыми предлагается дополнить закон статьей 16 (4) «Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство».
Принятие проекта закона позволит строить антенно-мачтовые и линейно-кабельные сооружения связи, не являющиеся особо опасными и технически сложными, без разрешения на строительство. Также предлагается не требовать разрешение при строительстве и реконструкции линейных объектов электросетевого хозяйства и теплоснабжения. Как напомнила О. Носенко, проект закона, внесенный по инициативе Уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Алексея Москаленко, неоднократно обсуждался на площадке Законодательного Собрания в ходе заседаний рабочих групп, была собрана информация и с муниципальных образований области.
Было отмечено, что оформление разрешения на строительство занимает много времени, что зачастую неоправданно увеличивает сроки строительства, ведет к дополнительным издержкам застройщика, и, как следствие, влияет на конечную стоимость объекта. Вместе с тем, имеется ряд случаев, когда выдача разрешения на строительство является формальной и необоснованно усложненной процедурой в силу технологических особенностей таких объектов. Предусмотренные законопроектом нормы не отменяют необходимости наличия проектной документации, а также необходимости наличия у застройщика в предусмотренных законодательством случаях прав на земельный участок, предназначенный для строительства такого объекта. Аналогичные законы действуют в более чем 40 субъектах России.
Как отметил в ходе обсуждения депутат Заксобрания А. Микуляк, отсутствие необходимости получать разрешение снизит расходы юридических лиц, что в свою очередь приведет к снижению стоимости объектов для заказчика и конечного потребителя. Депутаты рекомендовали принять проект закона в первом чтении на предстоящей сессии областного парламента и продолжить работу над ним.
Также на заседании комитета был рассмотрен проект закона «О признании утратившим силу Закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Напомним, с июля прошлого года предприниматели в городских поселениях, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, обязаны фиксировать продажи в ЕГАИС, сельских поселений это коснется с 1 июля 2017 года. Регионами был определен перечень поселений с численностью населения менее 3 тыс. человек, в которых отсутствует точка доступа к Интернету, а, следовательно, эти поселения не могут работать с ЕГАИС. Согласно изменениям федерального законодательства, с июля 2017 года такой перечень будет определяться правительством РФ. Законопроект рекомендован к принятию в первом и окончательном чтении.
Кроме того, члены комитета рассмотрели отчет о деятельности правительства в 2016 году, который будет вынесен на июньскую сессию Законодательного Собрания. Вопросы депутатов касались работы Корпорации развития Иркутской области, строительства и ввода жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, кроме того, была отмечена необходимость более детального рассмотрения экономики лесного комплекса и туристической отрасли.
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2017-06-23 12:57:21