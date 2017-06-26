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Пассажиров проверили на долги в аэропорту Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков среди авиапассажиров, улетающих из аэропорта Иркутска, провели судебные приставы совместно с Иркутским линейным отделением МВД России на воздушном транспорте.

Во время регистрации пассажиров на внутренние авиарейсы всем гражданам была предоставлена возможность получить информацию о своих долгах, а также оплатить их на месте.

За время оперативно-профилактического мероприятия «Должник» судебные приставы проверили около двух тыс. человек, выявлено 52 должника, из них вручено 28 требований о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. Взыскано на месте 52,5 тыс. руб. в рамках 24 исполнительных производств.

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2017-06-26 10:53:44




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