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Межвузовская олимпиада впервые пройдет в Иркутской области в 2018 году

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Иркутск. Сибирские новости - В 2018 году в Иркутской области впервые пройдет Межвузовская олимпиада, победители которой будут зачислены в иркутские вузы без конкурса.

Об этом со ссылкой на решение Совета ректоров Иркутской области сообщил заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии ИрНИТУ Дмитрий Кокоуров.

Межвузовская олимпиада не будет предметной (например, математика, русский язык). Выявлять лучших будут по направлениям, которые в соответствии с профилем определят сами вузы. Для Байкальского государственного университета в соответствии с профилем это может быть предпринимательство, для Иркутского национального исследовательского университета - авиастроение или новые технологии. Направления, по которым будет проводиться межвузовская олимпиада, вузы пока определяют.

По результатам межвузовской олимпиады победитель в каждом направлении, будет зачислен без экзаменов, его обучение будет осуществляться за счет вуза.

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2017-06-26 10:56:13




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