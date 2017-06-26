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За пять месяцев грузооборот иркутского филиала АО «Первая Грузовая Компания» вырос на 33%

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Иркутск. Сибирские новости - С января по май 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 803 тыс. тонн грузов в крытом подвижном составе, что на 25% выше аналогичных показателей прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 33%, до 2,8 млрд т-км. Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага и лесные грузы.

«Рост показателей обеспечен эффективным взаимодействием с партнерами в рамках долгосрочных сервисных контрактов по перевозке алюминия и продукции целлюлозно-бумажной промышленности, а также существенным увеличением отправок в направлении рынков Китая, Монголии и стран Средней Азии», - прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основной объем погрузки в отчетный период пришелся на цветные металлы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 68%, до 240 тыс. тонн. Кроме того, за январь - май увеличилась погрузка бумаги на 21%, до 196,5 тыс. тонн, лесных грузов - на 25%, до 153 тыс. тонн.
Объем экспортных отправок вырос на 39%, до 591 тыс. тонн, внутренние перевозки увеличились на 7%, до 162 тыс. тонн.

Грузы следовали в крытом подвижном составе со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны СНГ, Китай и Монголию через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

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2017-06-26 11:09:33




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