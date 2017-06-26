Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 26.06.2017, 17:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.66 (+59.66)
EUR 66.68 (+66.68)
10 CNY 87.23 (+87.23)
Информер праздники сегодня

К контролю за ремонтом дорог в Иркутске будут привлекаться представители общественности

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - К контролю за ремонтом дорог в Иркутске будут привлекаться представители общественности. Приемка готовых объектов также будет проводиться при их участии и с учетом их мнения. Об этом в ходе рабочего выезда на дорожные работы заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как сообщил заместитель директора по контролю над ремонтом автомобильных дорог МУП «Автодор» Андрей Пономарев, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт 25 объектов. В данный момент субподрядчики приступили к работам на 17 улицах. На остальных адресах ремонт начнется после поступления заказанных барьерных ограждений и резиноплит, которые не производятся в Иркутске. По условиям контракта работы необходимо завершить до конца августа. Тем не менее, генподрядчик МУП «Автодор» планирует сдать объекты на приемку в начале месяца.

Мэр совместно с представителями общественности оценил ход работ по четырем адресам. Работы на всех участках ведутся в соответствии с графиком. На ул. Челябинской и ул. Баррикад проводится подготовка к укладке основания и двухслойного покрытия. В связи с этим улицы перекрыты до 26 июля. На ул. Челябинской будут оборудованы пять дренажных колодцев для отвода грунтовых вод.

На ул. Фридриха Энгельса сделаны тротуары, завершается укладка однослойного покрытия проезжей части. На ул. Ширямова асфальтируются тротуары (1,3 тыс. кв. м) и дорога от аэропорта до Байкальского кольца (20 тыс. кв. м). Занижается уровень газонной почвы, что позволит избежать ее попадания на дорогу во время дождей.
"В этом году мы привлекаем инициативных граждан, общественников к контролю над работой на дорогах. Это позволит нам определить добросовестных подрядчиков, которые смогут работать на городском благоустройстве", - отметил глава города.

Ссылки по теме:

2017-06-26 11:24:07




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!