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Следователи СКР начали проверку по факту ДТП с участием автобуса казачьего ансамбля из Забайкалья

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК РФ по Иркутской области начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту ДТП, произошедшего 26 июня около 11:20 местного времени с участием автобуса Государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» на федеральной трассе Р-258 «Байкал».

Известно, что автобус двигался из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край после выступлений. По предварительной информации, на сложном участке автотрассы водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. 10 человек госпитализированы. По информации министерства здравоохранения Иркутской области состояние здоровья двоих человек оценивается как средней тяжести. Жизни оставшихся 19 человек ничего не угрожает.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР. Проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-06-26 11:47:13




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