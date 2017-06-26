В Иркутской области ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области единый государственный экзамен по русскому языку на …

Зампредседателя комитета экономики администрации Иркутска Евгений Семенов сообщил о своем уходе из мэрии

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска, начальник …

Движение автомобилей через переезд в поселке Жаргон будет ограничено 30 июня

12:20 - Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде 5049 км на участке Черемхово - Забитуй (поселок …

Иркутский стрелок Александр Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Соколов …

В Иркутской области действует 45 пожаров

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 26 июня действует 45 пожаров на 23 тыс. га. Из них 32 …

Следователи СКР начали проверку по факту ДТП с участием автобуса казачьего ансамбля из Забайкалья

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК РФ по Иркутской области начал …

К контролю за ремонтом дорог в Иркутске будут привлекаться представители общественности

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - К контролю за ремонтом дорог в Иркутске будут привлекаться представители …

За пять месяцев грузооборот иркутского филиала АО «Первая Грузовая Компания» вырос на 33%

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - С января по май 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» …

Межвузовская олимпиада впервые пройдет в Иркутской области в 2018 году

10:56 - Иркутск. Сибирские новости - В 2018 году в Иркутской области впервые пройдет Межвузовская олимпиада, …

Пассажиров проверили на долги в аэропорту Иркутска

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков среди авиапассажиров, улетающих …