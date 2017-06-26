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В Иркутской области действует 45 пожаров

Фото: Окрестности Братска
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 26 июня действует 45 пожаров на 23 тыс. га. Из них 32 обслуживаемых пожара действуют на территории 11 тыс. га. На территории "Заповедного Прибайкалья" действует четыре пожара на площади 3 тыс. га. Об этом на совещании Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) в СФО под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Рослесхоза Ивана Валентика в понедельник сообщил заместитель председателя регионального правительства Виктор Кондрашов.

За прошедшие сутки ликвидирован 31 лесной пожар на площади 124 тыс. га. Всего с начала сезона в Иркутской области зарегистрировано 767 лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом площадь пожаров в текущем году примерно одинакова, но в этом году ситуация ухудшается из-за метеорологических условий, которые повышают классы пожарной опасности. Причины пожаров по-прежнему те же - местное население.

Зампред также обозначил ряд проблем, связанных с прохождением пожароопасного сезона. "В частности, это вопросы финансирования. В этом году были изменения в части коэффициентов, подходов. Ждем, как это изменится в дальнейшем - по охране лесов, по тушению пожаров. В свою очередь правительство Иркутской области делает все возможное. У нас ежедневно проводятся оперативные штабы, идет работа с главами муниципальных образований. Конечно, не все складывается гладко. С некоторыми есть понимание, с некоторыми приходится дополнительно прорабатывать вопрос. Пока голос не повысишь, они не реагируют.

Особое внимание к этой отрасли в Год экологии привело к тому, что появились те проблемы, которые, может быть, не решались и не были во внимании долгое время. Сейчас все это "оголилось". Я вижу, что мы подошли к конструктивным изменениям, в том числе в законодательстве. Мы добились изменения по финансированию. В этом году нам выделили более 70 млн руб. на закупку трех пожарной-химических станицей. Техника вся работает. Дополнительно перекинули средства на авиапатрулирование", - отметил В. Кондрашов.

При этом начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов отметил расчетное снижение кратности авиапатрулирования в регионе в два раза.

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2017-06-26 11:54:17




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