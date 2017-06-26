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Иркутский стрелок Александр Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходят с 22 по 29 июня в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора», сообщает пресс-служба областного минспорта.

В квалификации Александр Соколов в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа на дистанции 50 метров показал результат в 622,6 очка, а в финале набрал 250,9 и стал вторым. Первое место в этом упражнении занял его брат Денис Соколов, который выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ. Его результат в квалификации составил 622,2 очка, в финале он выбил 251,2. Александр уступил брату всего 0,3 очка.

Третье место занял призер Олимпийских игр Сергей Каменский из Алтайского края. Его результат в квалификации составил 624,8 очка, в финале - 229,9.

На чемпионате России Александру Соколову еще предстоит выступить в упражнении МВ-6 - стрельба из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трех положений. Александр тренируется в Школе высшего спортивного мастерства под руководством своего отца Виктора Соколова.

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2017-06-26 11:56:50




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