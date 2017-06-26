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Движение автомобилей через переезд в поселке Жаргон будет ограничено 30 июня

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Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде 5049 км на участке Черемхово - Забитуй (поселок Жаргон) 30 июня с 9:00 до 18:00 местного времени будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение автотранспорта ограничат.

Объезд будет производится через железнодорожный переезд 5053 км перегона Черемхово - Забитуй (западный переезд) далее по ул. Волочаевская.

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2017-06-26 12:20:00




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