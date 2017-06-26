Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 26.06.2017, 18:00
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.66 (+59.66)
EUR 66.68 (+66.68)
10 CNY 87.23 (+87.23)
Информер праздники сегодня

Зампредседателя комитета экономики администрации Иркутска Евгений Семенов сообщил о своем уходе из мэрии

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета экономики администрации Иркутска, начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Евгений Семенов сообщил о своем уходе из мэрии. На своей странице в соцсети он написал: "Уважаемые коллеги, дорогие друзья ! Сегодня мой последний рабочий день в Администрации города Иркутска. Я благодарен всем, с кем работал эти полтора года. Всем свои коллегам из мэрии. У нас многое получилось, многое удалось сделать. Большое спасибо за доверие и совместную работу. Уверен, что впереди нас ждут новые совместные проекты! Увидимся уже скоро!"

Ссылки по теме:

2017-06-26 12:23:52




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!